 

“Фантастика!”: Сын Максима Галкина спародировал назойливого фоторепортера

14.09.2020, 20:53, Разное

Популярный комик Максим Галкин разместил в разделе Stories своего микроблога в Instagram видеосюжет, в котором его сын Гарри мастерски исполнил пародию на активного репортера с фотоаппаратом. Также наследник знаменитостей похвастался навыками в конструировании аксессуаров.
Опубликованное артистом видео демонстрирует, что его отпрыск уже не понаслышке знаком с традиционными приемами журналистов, стремящихся завладеть эксклюзивными фотоснимками звезд. Так, в первых же кадрах семилетний Гарри с завидной активностью, словно из засады, набросился на отца и принялся орудовать находящимся в его руках аксессуаром. “Улыбнитесь! Папарацци накинулась на вас! Чик-чик-чик!” – залихватски прокричал он.

Примечательно, что, взяв в руки “инструмент”, Максим Галкин обнаружил, что Гарри создал его своими руками из конструктора Lego. На соответствующий вопрос отца маленький “фоторепортер” признался, что собрал камеру сам, причем в конструкции предусмотрена даже замена объектива. “Фантастика!” – умиленно резюмировал комик.



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