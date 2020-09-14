Баварская полиция получила несколько экземпляров BMW 3 Series Touring

14.09.2020, 20:50, Новости дня

Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн передал местной полиции одиннадцать новых машин от Милана Недельковича, члена правления производственного подразделения BMW AG.

Министр заявил, что баварские полицейские каждый день полагаются на ультрасовременные машины, а также отметил, что транспортные средства, предоставляемые ведомству компанией BMW, всегда демонстрировали отличные показатели. Кроме того, господин Херрманн подчеркнул, что эффективные и экологически чистые мягкие гибриды являются важным дальнейшим развитием, особенно для работы полиции в городах.

Господин Неделькович сообщил, что гордится своевременным завершением производства автомобилей после остановки сборки из-за COVID-19. С начала июля стартовала сборка BMW 3 Series в качестве мягкого гибрида с особенно мощным стартер-генератором и дополнительной батареей на заводе в Мюнхене. Баварская полиция стала одним из первых получателей указанного транспортного средства.

В будущем рассматриваемые полицейские машины будут использоваться в Мюнхене, Вюрцбурге и Байройте.

Официальное оснащение моделей BMW 3 Series разработано BMW M и установлено на автомобили на заводе BMW Group в Мюнхене. Полиция, пожарная служба и врачи скорой помощи могут выбрать из пяти специальных пакетов. Наборы оснащения основаны на особых требованиях национальных и международных властей. Об этом заявил директор завода Роберт Энгельхорн.

Например, в полицейских машинах достаточно места для специального оборудования, такого как радиоприемники. Специальной системой сигнализации, а также ливреями для полиции, скорой помощи и пожарных автомобили оснащаются на заводе в Мюнхене.

Полицейские машины также оснащены стандартными световыми полосами и новейшими светодиодными технологиями.

Ежедневно на заводе в Мюнхене производится до пяти автомобилей скорой помощи. В настоящее время баварская полиция использует в общей сложности почти 3 тыс. автомобилей BMW, 500 из которых поступают с завода BMW Group в Мюнхене.