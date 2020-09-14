 

Kia выпустит рамный внедорожник, который может появиться в России

14.09.2020, 20:50, Новости дня

Южнокорейский автомобильный гигант Kia намерен в ближайшее время презентовать новую модель внедорожника.

Для выпуска автомобиля в настоящее время ведется работа по созданию уникальной архитектуры, которая никогда не применялась в машинах Kia. Разработчики пока не называют никаких характеристик о внедорожнике Kia, однако специалисты уверены, что работа по созданию модели практически завершена.

Эксперты высказали версию, что новая модель выступит в качестве конкурента для популярных внедорожников Toyota Prado и Nissan Patrol. Выпуск автомобиля планировали осуществить несколько раньше, однако из-за пандемии работа была временно приостановлена и только сейчас возобновилась.



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