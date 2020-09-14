Марка Volvo в августе повысила продажи в РФ на 62%

14.09.2020, 20:50, Новости дня

Шведская компания Volvo отчиталась о продажах своих автомобилей на российском рынке.

В августе отечественные покупатели приобрели свыше 820 машин, что соответствует увеличению спроса на 62% по сравнению с минувшим годом. Кроме того, специалисты подсчитали, что новые модели Volvo за первые восемь месяцев 2020 года приобрели более 3,7 тысяч клиентов, что почти на четверть больше, чем в прошлом году.

Самым востребованным у российских клиентов остается кроссовер Volvo ХС60, на который пришлись 340 клиентов с приростом на 72%. До конца 2020 года уровень продаж может продолжить существенно расти на рынке России. Более точные параметры по остальным моделям пока не раскрываются и будут озвучены ближе к концу года.