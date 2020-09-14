Захарова оценила предложение МИД Германии к РФ по Навальному

14.09.2020, 20:48, Новости дня

Предложение главы МИД Германии Хайко Мааса к РФ обращаться в ОЗХО с запросами по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным является отговоркой, сообщила в официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Извините, это просто какая-то настоящая отговорка. Это если говорить мягко. Но учитывая тот резонанс и ту остроту вопроса, которые мы сейчас все наблюдаем, честно говоря, хочется подобрать уже выражения и покрепче. Потому что так нельзя», – сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Она также сообщила, что Москва удивлена сокрытием правды о причинах отмены визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в ФРГ, передает РИА «Новости».

«Подобный формат и подобные обстоятельства, которые стали новыми вводными, несмотря на предыдущие договоренности с германской стороной, сделали просто неактуальным визит министра иностранных дел РФ в ФРГ, о чем мы проинформировали германскую сторону», – сказала Захарова.

«Сегодня мы были, вы знаете, удивлены, тем, что германская сторона не нашла в себе мужества рассказать правду относительно того, как развивались события. Надо исходить из фактов», – подчеркнула она.

Кроме того, Захарова заявила, что Россию просто принуждают принять все на веру.

Она напомнила, что после инцидента в Солсбери подобная «ультимативная формулировка» использовалась западными странами в адрес Москвы «несколько иначе, но в том же ракурсе».

«Сегодня мы видим модифицированную формулировку: вы обязаны принять, обязаны принять без каких-то возражений то, что мы и не собираемся подкреплять фактами. Но мы это все проходили. И на сегодняшний день это принимает уже какие-то совершенно гротескные формы», – отметила Захарова.

Ранее стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров не поедет в Берлин на церемонию закрытия «перекрестного» Года научно-образовательных партнерств из-за того, что в ней не будет участвовать его немецкий коллега Хайко Маас, а сама программа существенно урезана.

Кроме того, Лавров заявил, что Западные партнеры РФ в ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального перешли все рамки разумного. Он подчеркнул, что у РФ на данный момент нет законных оснований заводить уголовное дело по инциденту с блогером.

Германия до сих пор не ответила на запрос российской Генеральной прокуратуры по инциденту с блогером, проходящим лечение в Берлине.

Правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Однако управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия. Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.