 

Россиянка побила чиновника за отказ устроить сына в детсад

14.09.2020, 20:48, Новости дня

Женщина ударила по лицу и ноге чиновника, отказавшегося устроить в детский сад ее сына. По версии следствия, мальчик не был зарегистрирован в Йошкар-Оле.

«В отношении 39-летней жительницы республики было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Дело направлено в суд», – информирует региональное следственное управление СК РФ, передает РИА «Новости».

В начале сентября сообщалось о женщине в Красноярске, которая ворвалась в школу с арматурой.



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