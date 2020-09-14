5 причин посмотреть новый сериал Луки Гуаданьино “Мы те, кто мы есть”: неожиданная Хлоя Севиньи, новый “Тимоти Шаламе” и не только

14.09.2020, 20:45, Разное

Самый тонкий режиссер современности

Луку Гуаданьино, безусловно, можно назвать самым чувственным современным режиссером. Он далек от безумной экспрессии итальянского кино, несмотря на то, что почти все свои картины снимает в разных уголках страны. Но в отличие от коллег – создателя монументальной “Великой красоты” Паоло Соррентино или певца “Гоморры” Матео Гарроне – Гуаданьино сосредотачивается исключительно на чувствах, романтике и взрослении. Эти темы он поднимал еще в своей первой большой работе “Мелисса: интимный дневник”, затем продолжил их исследовать в мелодраме “Я – это любовь” с Тильдой Суинтон и в ремейке легендарного “Бассейна” – фильме “Большой всплеск”, где все той же Суинтон противостояла Дакота Джонсон…

Даже в хорроре “Суспирия” на первый план постановщик вывел именно чувственный бурлеск. Что уж говорить о его, пожалуй, самой известной картине “Зови меня своим именем” с одним из самых красивых актерских дуэтов – Арми Хаммером и Тимоти Шаламе. “Мы те, кто мы есть” станет первым сериалом режиссера, но уже сейчас понятно, что и в этом проекте Гуаданьино выводит на первый план чувственное взросление главного героя – американского подростка Фрейзера Уилсона, вместе со своими матерями (актрисы Алисе Вега и Хлоя Севиньи в неожиданной роли) переехавшего на военную базу в Венето, вынужденного найти новых друзей и, конечно, любовь.

Алисе Брага в сериале “Мы те, кто мы есть”

Юный Джек Дилан Грейзер – новый Тимоти Шаламе

Роль замкнутого Фрейзера исполнил 17-летний Джек Дилан Грейзер, который уже успел сыграть в дилогии “Оно” по роману Стивена Кинга и комиксе “Шазам!”. Правда, в сериале “Мы те, кто мы есть” узнать скромного мальчишку непросто – теперь он дерзкий блондин с уже совершенно осмысленным, не по годам взрослым взглядом. После “Зови меня своим именем” главным секс-символом молодого зарубежного кино стал трогательный брюнет Тимоти Шаламе, который именно за эту роль получил свою первую номинацию на “Оскар”. Так что после “Мы те, кто мы есть” Джек Дилан Грейзер имеет все шансы проснуться теперь уже настоящей – повзрослевшей – звездой.

Джек Дилан Грейзер в сериале “Мы те, кто мы есть”

Кид Куди

Яркая дебютантка Джордан Кристин Симон

На новом месте герой Грейзера пытается завести новых друзей. Самая яркая из окружающих его ребят – Кейтлин Харпер, глава местных подростков, смелая и уверенная в себе девчонка, с которой у Фрейзера в определенный момент завязываются и романтические отношения. Кейтлин Харпер – первая роль харизматичной актрисы и певицы Джордан Кристин Симон. Свою карьеру она начала в 15, а пару лет назад выпустила свой первый большой альбом. Сейчас она, поклонница Этты Джеймс и Нины Симон, готовится к своему первому большому музыкальному турне, которое намечено на 2021 год. Популярность, которая обеспечена Джордан после выхода сериала “Мы те, кто мы есть”, наверняка позволит собрать ей полные залы поклонников.

Джордан Кристин Симон

Эйфория на итальянских просторах

Молодой дуэт Грейзера и Симон – основной двигатель истории, разворачивающейся на военной базе США в Венето, самом выдающемся регионе и без того прекрасной Италии. Именно в нем находится легендарная Венеция с ее каналами, лагунами, легендарными памятниками архитектуры и площадью Сан-Марко. Там же расположена и Верона, известная многим как место действия “Ромео и Джульетты” – самой известной классической истории взросления, борьбы и первой любви. Такой же бешеной эйфорией молодости, готовой пойти на всё ради своих запретных чувств, пропитан и сериал Луки Гуаданьино.

Кадр из сериала “Мы те, кто мы есть”

Первая любовь и кризис идентичности

В “Мы те, кто мы есть” повествование складывается из двух пластов. Той самой подростковой тусовки, каждый представитель которой – яркая индивидуальность, потрясающая своей энергией и новым, совершенно неожиданным видением окружающего мира. И взрослых, собственно служащих на военной базе. На противостоянии свободных подростков и зажатых в тиски профессиональных чинов взрослых выстроена драматургия сериала, недаром имеющего именно такое название. Именно на таких разных персонажах Гуаданьино рассматривает кризис идентичности, с которым каждый сталкивается на протяжении всей жизни.

Кадр из сериала “Мы те, кто мы есть”