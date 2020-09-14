Трамп в понедельник посещает Калифорнию, Неваду и Аризону

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14.09.2020, 20:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник посещает охваченный лесными пожарами штат Калифорния.

Трамп, распорядившийся выделить федеральную помощь Калифорнии и Орегону в связи с пожарами, встречается с пожарными и сотрудниками служб экстренного реагирования , с тем, чтобы вновь подчеркнуть необходимость более эффективного управления лесными угодьями.

Напомним, что, начиная с августа в результате вспышки лесных пожаров в Орегоне, Калифорнии и штате Вашингтон были разрушены тысячи домов и полдюжины небольших городков, выжжено более 4 1,6 миллиона гектаров земли и погибло более двух десятков человек.

В понедельник президент также посещает штаты Аризона и Невада, где проходят четыре предвыборных мероприятия. Как сообщила в пятницу пресс-служба президента, в отеле Arizona Grand Resort в Финиксе состоится круглый стол под названием «Латиноамериканцы за Трампа».

Оппонент Трампа на предстоящих выборах демократ Джо Байден в понедельник выступает с речью о роли изменения климата в возникновении пожаров.

Как сообщалось ранее, Байден, выступая в родном штате Делавэр, уделит внимание проблеме изменения климата, которую он считает одним из главных кризисов для США, наряду с пандемией коронавируса.

Как заявили в воскресенье в его предвыборном штабе, Байден отметит «угрозу, которую экстремальные погодные явления представляют для американцев по всей стране», расскажет о причинах их возникновения и «подчеркнет острую необходимость борьбы с климатическим кризисом».

По данным агентства Associated Press, штаб Байдена также уделяет большое внимание ситуации в Аризоне, которая не голосовала за демократов на президентских выборах с 1996 года.



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