В каких дозах алкоголь можно употреблять, не опасаясь последствий?

14.09.2020, 20:25, Разное

Как правильно оценить количество выпитого алкоголя

Для контроля дозы выпитого медицинские организации предлагают использовать специальные единицы – стандартные порции алкоголя. Их значения отличаются от страны к стране. В Великобритании это 8 грамм чистого этилового спирта, в Канаде – 13,6, в США – 14, в Японии – почти 20. В России и большинстве стран Европы такая порция составляет 10 грамм.

Количество стандартных порций в выпитом можно узнать, используя рассчеты, проведенные медицинскими организациями и агентствами. Например:

· бутылка пива 500 мл (4,8% алкоголя) содержит 1,9 порций,

· 100 грамм вина (11%) – 0,9 порции,

· 40 мл крепкого (33%) алкоголя – 1 порция.

Сколько «разрешают» пить официально

Центр профилактической медицины Минздрава РФ (ГНИЦПМ) в 2015 году указывал, что в «зоне низкого риска для здоровья» мужчины могут оставаться, если выпивают 4,5 литра пива или 0,75 литров крепленого вина или 2 рюмки водки в неделю. Для здоровья женщин, по мнению тех же специалистов, минимальную опасность несет доза, которая эквивалентна 200 мл сухого вина или 150 мл шампанского или 1 рюмке водки в день.

Если перевести это в стандартные дозы, то мужчина «может» выпить в среднем 3 порции в день или 21 порцию в неделю, а женщина – 2 и 14 соответственно. В 2019 году Минздрав повторял эту рекомендацию.

Международного консенсуса о «минимальных безопасных» дозах алкоголя в мире не существует. Рекомендации могут существенно отличаться.

Существует нюансы

ГНИЦПМ подчеркивает, что не существует никаких норм и безопасных уровней потребления алкоголя. Институт настаивает, что дозы, которые представлены в подобных рекомендациях, нельзя называть безопасными. Любая их них может навредить здоровью.

Важно!

Минздрав предупреждает, что употребление алкоголя даже в относительно небольших дозах «может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте». Кроме того, существуют ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно, например при управлении автотранспортом, беременности и других».

Безопасных доз алкоголя нет



Рекомендации по употреблению алкоголя часто содержат комментарий, что тем, кто не употребляет алкоголь, не следует начинать это делать. То есть, такие документы рассчитаны на людей, которые осознанно выбрали употребление этого потенциально опасного вещества.

Все большее количество исследований демонстрирует, что безопасных доз алкоголя не существует. Например, анализ, опубликованный The Lancet в 2018 году, показал, что у людей, которые пьют алкоголь в количествах, считающихся «сравнительно безопасными», риск преждевременной смерти выше, чем у непьющих сверстников. Концепции о защитном действии малых доз алкоголя стремительно теряют сторонников. В 2019 году крупнейшее исследование показало, что у умеренно выпивающих риск инсульта повышен, а вероятность инфаркта такая же, как у трезвенников.