 

Названы 12 продуктов, снижающие вероятность возникновения сердечного приступа

14.09.2020, 20:17, Разное

Медицинские специалисты считают, что здоровый образ жизни, включающий правильное питание и физическую активность, помогает избежать развития проблем с сердечно-сосудистой системой. Эксперты назвали 12 простых продуктов, в два раза снижающих риск возникновения сердечного приступа.
Как сообщается в статье Focus Online, эффективность веществ, содержащихся в нижеприведенных продуктах, была доказана учеными в результате многочисленных исследований. Благотворно воздействуют на сердце и сосуды зеленые листовые овощи. В шпинате, салате, капусте, мангольде содержится немало минералов, витаминов и нитратов. Последние позволяют нормализовать артериальное давление. После анализа восьми научных работ было установлено: риск развития проблем с сердцем после потребления зеленых листовых овощей снижается на 16%.

Полезными для сердечно-сосудистой системы являются цельнозерновые продукты. Входящие в их состав пищевые волокна способствуют снижению уровня плохого холестерина в организме, что положительно отражается на гибкости сосудов. С помощью трех порций цельнозерновых в день можно снизить риск возникновения сердечного приступа на 22%. Ягоды, в особенности: ежевика, малина, черника, клубника – это идеальная защита от нарушений работы сердца. Регулярное потребление продуктов необходимо для нормализации артериального давления, сокращения уровня липидов в крови, снижения холестерина ЛПНП и количества триглицеридов.

Медики рекомендуют включить в рацион богатые омега-3 жирными кислотами жирную рыбу и морепродукты. Для профилактики сердечного приступа эффективными оказались даже содержащие рыбий жир капсулы. Грецкие орехи снижают факторы риска, включающие гипертонию, высокий уровень плохого холестерина и окислительный клеточный стресс. Миндаль также полезен для сердца, ведь в нем содержатся витамин Е и мононенасыщенные жиры, являющиеся мощными антиоксидантами.

В списке, снижающих риск развития сердечного приступа, оказались бобовые, оливковое масло, помидоры, чеснок, авокадо и зеленый чай. Продукты предотвращают образование тромбов, обеспечивают нормальный уровень артериального давления, стабилизируют уровень холестерина, снижают воспалительные процессы в крови.



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