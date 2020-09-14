Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какое количество яблок нужно есть для пользы организму

14.09.2020, 20:17, Разное

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько яблок можно употреблять для пользы организму. По словам специалиста, общее количество сладких фруктов в день не должно превышать одного килограмма.

Михаил Гинзбург подчеркнул, большое количество фруктов в рационе приводит к увеличению фруктозы в организме. Для людей, имеющих метаболический синдром, может быть чревато сочетание яблок с крохмалосодержащими продуктами. Доктор медицинских наук поделился, существует крахмал с низким гликемическим индексом, содержащийся, к примеру, в овсяной или гречневой кашах, и с высоким, например, в отварном рисе. Последний характеризуется большей скоростью расщепления и всасывания в виде глюкозы, поэтому если в одном приеме пищи соединить большое количество риса и яблок, возрастает нагрузка сахарами. Специалист предупреждает, при регулярном употреблении фруктов летом, у многих людей осенью появляется избыточный вес. В связи с этим, по мнению диетолога, необходимо следить за своим питанием и не превышать рекомендованного количества яблок – два-три в день, а также включать в рацион гречку, овсянку, макароны из твердых сортов и цельнозерновой ржаной хлеб, которые являются хорошими источниками крахмала с низким гликемическим индексом.