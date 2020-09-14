Мнение: Лука собирает урожай, Путин плохо выглядит

14.09.2020, 20:16, Разное

Мой коллега Сергей Белановский, известный социолог-практик, отметил интересное по прошедшей встрече в Сочи, причем вообще не упомянув Лукашенку с его дурацкими проблемами.

“Путин опять плохо выглядел.

Боюсь показаться занудой, но на кадрах встречи с Лукашенко Путин опять очень плохо выглядел. На этот раз обратил на себя внимание болезненный жест посреди беседы. Похож на те, что примерно лет пять назад назад были у него из-за позвоночника (даже на встрече с Эрдоганом последний поддержал его рукой). Но общее состояние было тогда несравнимо лучше. Сейчас – не знаю, позвоночник это или что-то еще. Пусть судят врачи. Но общее состояние явно плохое. Болезненное “астматическое” дыхание, не берусь судить, чем вызванное. Одутловатое лицо. В камеру не смотрит, говорит, опустив глаза.

Мы с Путиным ровесники, не мне радоваться его болезни и возможной смерти. Но наше поколение уходит, и сделать с этим ничего нельзя. Я всегда считал, что умру раньше его, т.к. медицина у него не такая, как у меня. Но человек предполагает, а Бог располагает. Может быть, случится наоборот. Появляется возможность досмотреть “кино”.

В любом случае я очень хочу, чтобы Путин ушел, а уж каким путем – это неважно. Да, после его ухода наверняка возникнет тяжелый кризис. Но оттягивание момента только усугубляет ситуацию. В том числе из-за принятия неадекватных решений.

Долгих лет жизни и скорейшего ухода, господин Президент!

P.S. Кстати, встреча состоялась в Сочи, а не в Москве, как положено было бы по рангу встречи. Понимаю, что климат Сочи полезнее для здоровья, особенно в сентябре”.

Меня в интервью для “Голоса Америки” Герасимов тоже долго пытал – чего я жду от встречи Путина с Лукой в Сочи – ведь, мол, бульбофюрер нынче в тяжелом положении, не будет ли объявлено об “углублении интеграции”. Я отвечал легкомысленно – да ничего не будет, разве что Лука увезет, как обычно, пару миллиардов баксов себе “на бедность” от щедрой матушки России. И точно. Хорошо заметили на телеграм-канале “Неадские бабки”:

“Ну вот. Картофельный фюрер получил 75 млрд рублей (1 млрд долларов) лично от правительства Мишустина, и вот еще порядка 115 млрд рублей (1,5 млрд долларов) лично от Путина. Всего около 200 млрд рублей.

Опять придется напомнить, что для лечения тяжело больных российских детей требовалось 60 млрд рублей и для этого даже специальный налог “на богатых” ввели, НДФЛ повысили. Ибо денег не было в российском бюджете. На детей. А на фюрера за пару недель без проблем 200 млрд рублей нашли”.

В целом, даже не обращая особых надежд на состояние Путина, можно отметить общую бессмысленность российской политики. Ведь и старый черт Лукашенко – мягко говоря, не мальчик. Какой резон опять вваливать в него миллиарды – ясно понимая, что он все равно для своей страны “уходящая натура”, и не сегодня, так завтра или откинется сам, или просто потеряет власть? Россия при Путине – тот самый старый заяц, которого “уже не научишь новым трюкам”. Как повадились делать ставку исключительно на действующих правителей, какими бы слабыми или ненавистными у себя в стране они ни были – так и будут ставить уже до тех пор, пока сами не слетят с насиженных шестов. Примеры Януковича , Мадуры, Асада и прочих ничему не учат.