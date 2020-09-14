 

Мнение: Дежавю

14.09.2020, 20:10, Разное

Россия выделит государственный кредит в 1,5 млрд долларов для Белоруссии. Об этом стало известно сегодня. Возникает некое чувство дежавю – примерно так же пытались спасти Януковича. Не спасли, правда, и потеряли не слишком много – просто не успели выдать всё. Лукашенко сейчас выглядит несколько более устойчиво, чем Янукович, но как там будет на самом деле, сказать сложно. Во всех прикидках и расчетах фактор белорусского народа не учитывается. А белорусы могут все эти расклады и опрокинуть.

Источник: Эль Мюрид



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