 

Путин наградил главу Мосгорсуда Егорову орденом

14.09.2020, 20:08, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой орденом «За заслуги перед Отечеством III степени».

«За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан наградить Егорову Ольгу Александровну – председателя Московского городского суда», – документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее стало известно, что судья Ольга Егорова подала заявление о прекращении своих полномочий председателя Московского городского суда. Егорова возглавляет Мосгорсуд с 2000 года, ее полномочия истекают в октябре.



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