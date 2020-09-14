В центре Калининграда мужчины вымыли обувь в святом источнике

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14.09.2020, 20:08, Новости дня

Пятеро мужчин вымыли обувь на источнике в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери в центре Калининграда и записали это на видео.

«Мы подтверждаем факт инцидента», – сказали в епархии, воздержавшись от комментариев, передает ТАСС.

Сообщается, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Один из участников видео уже принес свои извинения, пояснив, что не знал о значении этого источника.

Напомним, в конце августа на прикурившего в церкви от свечи восемнадцатилетнего подростка в Чите завели дело об оскорблении чувств верующих.



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