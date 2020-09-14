Мнение: Производство автомобилей в Европе, бесплатный общественный транспорт и размножение конкурентов Теслы

14.09.2020, 20:00, Разное

1. Россия находится на четвёртом месте по производству легковых автомобилей в Европе. На первом, понятное дело, Германия, на третьем – Франция, а на втором, внезапно, – Испания. Если говорить о мировом рейтинге производства всех видов автотранспортных средств, то мы на 13-м месте – нас обходят не только густонаселённые Китай, США, Япония, Индия, Мексика и Бразилия, но и маленькие Таиланд с Канадой:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnivaem-rossiiu-s-kitaem-ssha-i-evropoi-po-proizvodstvu-avtomobilei-5f572334b7204709f0481a29

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_производству_автотранспортных_средств

Авторынок России по-прежнему сравнительно свободен, у нас вдвое меньше автомобилей на душу населения, нежели в Западной Европе. Это уже не разрыв на порядок, как в советские времена, но всё ещё довольно заметное отставание.

Качество современных российских автомобилей вполне на высоте – мы экспортируем машины в десятки стран, хоть объёмы экспорта и невелики около ста тысяч машин в год.

Видимо, что-то до сих пор мешает российскому автопрому расширить производство и заполнить внутренний рынок.

2. В Минтрансе задумались над тем, чтобы сделать общественный транспорт бесплатным, а автомобильные дороги – платными:

https://www.rbc.ru/society/11/09/2020/5f58d4489a7947771a7c09e1

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил представитель Российского союза промышленников и предпринимателей, в который министерство отправило стратегию для ознакомления.

Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма «пользователь платит» для всех категорий автомобилистов. Эта схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций. Но в стратегии не уточняется, станет ли платным проезд на личном автомобиле по всем видам дорог.

Внедрение механизма «пользователь платит» поможет финансировать транспортную инфраструктуру и регулировать ее использование как перевозчиками, так и населением, указано в документе. «В том числе [механизм нужен] для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах», — говорится в проекте стратегии.

Положим, в сборе денег с водителей за пользование дорогами есть какая-то логика. В любом случае, дороги строятся и содержатся на наши с вами налоги.

Значит ли это, что с водителей планируют собирать деньги также и на содержание бесплатного общественного транспорта?

С одной стороны, чем больше людей будет ездить на общественном транспорте, тем меньше будет пробок и тем свободнее будут дороги. С другой стороны, владельцы личных автомобилей будут возмущаться тем, что их заставляют платить за трамваи.

Советский опыт показывает, что за услуги должны платить потребители услуг, причём, желательно, платить в полный рост, нормальную цену. Люди не ценят бесплатного: если проезд в автобусах станет бесплатным, пассажиры будут их раздалбывать, а автобусные парки будут обслуживать технику с максимальной экономией.

3. Компанию Никола, являющуюся конкурентом Теслы, ожидаемо обвинили в мошенничестве:

https://lenta.ru/news/2020/09/11/nikola/

В Николе, вероятно, этому только рады — чем больше скандалов, тем больше узнаваемость компании, тем быстрее растут инвестиции в неё (если продолжать отыгрывать модель развития Теслы).

Тем временем ещё одна американская компания, Люсид, выкатила свой первый серийный электромобиль:

https://lenta.ru/news/2020/09/10/lucid/

С таким ростом конкуренции всё менее понятно, как Илон Маск собирается оправдывать грандиозную дутую капитализацию Теслы.