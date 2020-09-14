История энфилдского полтергейста

14.09.2020, 20:18, Разное

В 70-х годах прошлого века в Энфилде (Enfield), расположенном в одном из северных районов Лондона, произошел, наверное, один из самых известных случаев проявления полтергейста, который привлек к себе внимание всей страны, а в последствии стал всемирно известным. Свидетелями паранормальной активности тогда стали не только жители дома, в котором все происходило, но и журналисты, специалисты по оккультным явлениям, экстрасенсы и даже полицейские. Реальные события этой истории позже легли в основу фильма ужасов «Заклятие 2».

Все началось в августе 1977 году, когда семья Ходжсонов переехала в малоэтажный жилой дом под номером 284 на Зелёной улице (Green Street). Семья состояла из матери-одиночки Пегги Ходжсон и её четырёх детей — Джонни, Джанет, Билли и Маргарет.

Вечером 30 августа миссис Ходжсон уложила детей спать. Уходя она услышала, как дочь Джанет жалуется на то, что кровати в комнате вибрируют сами по себе. Женщина не придала этому значения, но на следующий день в доме произошло нечто более странное. Вечером миссис Ходжсон услышала наверху какой-то шум, что очень насторожило ее. Когда она вошла в спальню Джанет, то увидела, что комод двигается без чьей-либо помощи. Не понимая, что происходит, она попыталась вернуть комод на место, но какая-то невидимая сила продолжала толкала его к двери. Позже Джанет в своих записках упомянула этот вечер и добавила, что в момент движения комода она отчётливо слышала шарканье чьих-то ног.

После этого паранормальные явления не прекратились: дети слышали страшные звуки, которые им не давали спать, предметы летали по комнате. В один из вечеров семье пришлось, надев тапочки и халаты, выйти из дома на улицу. Ходжсоны обратились за помощью к своим соседям, и те решили разобраться в происходящем.

Комментарий главы семьи Вика Ноттингема, после того, как он зашёл в страшную обитель: «Когда я зашел в дом, то сразу услышал эти звуки – они раздавались из стен и с потолка. Услышав их, я немного напугался». Маргарет, сестра Джанет, вспоминает: «Он мне сказал: Я не знаю, что там происходит. Первый раз в жизни я видела здорового мужика таким испуганным».

Через много лет Маргарет, сестра Джанет, расскажет, что с каждым днем полтергейст все более активно проявлял себя, поэтому Ходжсоны решили обратиться за помощью к соседу Вику Ноттингему. Тогда семья вызвала полицейских, но те тоже не смогли им помочь, заявив, что такие случаи не входят в их компетенцию.

Полтергейст проявлял себя по-разному. При многочисленных очевидцах (их было около 30 человек) вещи и мебель летали по комнате, плясали в воздухе. Чувствовалось понижение температуры, появлялись надписи на стенах, вода на полу, самовозгорались спички. Нападение происходило и на физическом уровне.

Фотограф издания «Daily Mirror» Грэм Моррис (Graham Morris), который также посещал этот дом, утверждал, что там творился хаос – все кричали, а вещи просто летали по комнате, как будто бы кто-то просто силой мысли перемещал их.

Съемочная группа BBC установила в доме свои камеры. Через несколько дней выяснилось, что некоторые компоненты оборудования деформированы, а все записи стерты.

Бедное семейство почти опустило руки, но всё же решило обратиться к последней своей надежде — в «Общество исследований психических явлений», изучавшее человеческие психические и паранормальные способности. Они прислали исследователей Мориса Гроссе (Maurice Grosse) и Гая Лиона Плейфейра (Guy Lyon Playfair), которые находились в доме Ходжсонов на протяжении двух лет и в последствии написали о данном инциденте книгу под названием «Этот дом одержим» («This house is hounted»).

Комментарии Мориса по поводу паранормального явления в доме:

Как только я переступил порог дома, то сразу понял это не розыгрыш, а реальный случай, вся семья была в ужасном состоянии. Все находились в страшном беспокойстве. В первое моё посещение некоторое время ничего не происходило. Затем я увидел, как по комнате начали летать части конструктора Lego и куски мрамора. Когда я поднял их, они были горячими.

Далее было всё хуже и хуже: по дому начали летать крупные предметы: диваны, кресла, стулья, столы, Ходжсонов как будто специально кто-то выкидывал с их кроватей. А однажды произошла совсем немыслимая история: два специалиста услышали крик Билли о помощи: «Не могу двинуться! Оно держит меня за ногу!». Мужчинам с трудом удалось освободить ребёнка из заточения.

Также, стоит отметить стук, который не прекращался и был одним из самых нервирующих аспектов данного случая.

Исследователи старались как могли: фиксировали всё на диктофоны и камеры. Итог: они стали свидетелями 1500 паранормальных явлений, которые происходили в доме Ходжсонов.

Полтергейст преследовал всех членов семьи, полицейских, которые время от времени приходили навестить семью, соседей и журналистов. Но больше всего досталось 11-летней Джанет Ходжсон (Janet Hodgson): она могла входить в жуткий транс, каким-то образом разбрасываться предметами, которые и взрослый человек не поднял бы, а также парить в воздухе.

Можно сказать, что всё это похоже на выдумку, подстроенный трюк, как и утверждали скептики, только кое-кому из очевидцев удалось сделать несколько снимков происходящего. На одном из них видно, как полтергейст приподнял Джанет и с такой силой бросил её, что девочка отлетела на другую сторону комнаты. На фотографии по искажённому лицу ясно видно, что ей очень больно. Вряд ли ребёнок умышленно стал бы причинять себе боль.

Однажды девочка даже заговорила грубым мужским голосом энфилдского полтергейста, которого на самом деле звали Билл Уилкинс (Bill Wilkins): «Перед смертью я ослеп от кровоизлияния в мозг, я потерял сознание и умер в углу».

Полиция после этого случая встретилась с сыном покойного старика, чтобы проверить истинность слов, которые исходили из девочки и исключить возможность простого розыгрыша. Однако, сын подтвердил все детали рассказа.

Оригинальная аудиозапись разговоров с Биллом Уилкинсом, когда Джанет Ходжсон была в трансе, стали доступными в сети Интернет:

Спустя годы она рассказывала об этом:

Я чувствовала, что мной управляет сила, которую никто не понимает. Мне, правда, не хочется об этом слишком много думать. Знаете, я не совсем уверена, что это нечто было подлинным «злом». Скорее, он желал стать частью нашей семьи. Оно не желало обидеть нас. Он умер в этом доме и теперь хотел покоя. Единственный способ общения у него был через меня и мою сестру.

Несмотря на такое многообразие проявлений феномена, многие исследователи полагали, что явления в Энфилде это не более, чем затянувшийся детский розыгрыш, организованный Джанет Ходжсон и её старшей сестрой Маргарет. Скептики утверждали, что девочки исподтишка двигали и ломали предметы, прыгали на кровати и издавали «демонические» голоса. Действительно, несколько раз исследователи ловили девочек за тем, что они гнули ложки. В 1980 году Джанет созналась, что они с сестрой симулировали некоторые происшествия, но лишь для того, чтобы проверить самих исследователей.

Также Джанет утверждает, что перед тем как все началось, она игралась с доской для вызывания духов.

По словам Джанет, она не знала, что впадает в транс до тех пор, пока ей не показали снимки. А про свои «полёты в воздухе» она отзывалась так:

Левитация – это было страшно, потому что не знаешь, куда ты приземлишься. В один из случаев левитации вокруг моей шеи обмоталась занавеска, я кричала и думала, что умру. Маме пришлось приложить немало усилий, чтобы разорвать её. А Билл, который говорил через меня, был в ярости из-за того, что мы поселились в его доме.

Какое-то время после инцидента Джанет пришлось провести в психиатрической больнице в Лондоне, где ее признали вменяемой. Позже она вспоминала:

Это было тяжело. Какое-то время я провела в Лондоне, в психиатрическом госпитале, где голову оплетали электродами, но всё было в норме.

Сама девочка попала на титульную страницу «Daily Star» с бойким названием «Одержимая дьяволом». В школе Джанет тоже было «не сладко». Детская жестокость была проявлена к ней в полной мере:

В школе меня дразнили. Прозвали «девочкой-привидением». Обзываясь, они кидали мне в спину разные вещи. После школы я боялась возвращаться домой. Двери то открывались, то закрывались, приходили и уходили разные люди, и я очень волновалась за маму. В итоге у неё произошёл нервный срыв.

В 16 лет она ушла из дома и вскоре вышла замуж. Ее младший брат Джонни, которого в школе все прозвали «уродцем из дома призраков», умер в возрасте 14 лет от рака. В 2003 году ее мать тоже умерла от рака. Сама же Джанет потеряла сына – в 18 лет он умер во сне.

Джанет до сих пор уверяет, что история является полностью правдивой. Она утверждает, что в доме до сих пор живет нечто, но со временем оно немного успокоилось.

Я не желала переживать это снова, пока мама была жива, а теперь хочу всё рассказать. Мне наплевать, поверят люди или нет – это произошло со мной, всё было реальностью и правдой.

После того, как мать Джанет умерла, в дом переехала Клейр Беннетт (Claire Bennett) с четырьмя сыновьями. «Я ничего не видела, но чувствовала себя странно. В доме явно ощущалось чьё-то присутствие, мне постоянно казалось, что за мной кто-то следит», – говорила Клейр. Ее дети рассказывали, что по ночам кто-то разговаривает в доме, но когда она узнала, что происходило в этом доме раньше, то сразу же поняла в чём дело. Через 2 месяца после переезда семья покинула этот дом.

15-летний сын Клейр по имени Шака рассказывал об этом:

В ночь перед отъездом я проснулся и увидел входящего в комнату человека. Забежав к маме в спальню, я рассказал ей об увиденном и сказал: «Нам надо уезжать», что мы и сделали на следующий день.

Сейчас в доме живёт другая семья, но как к их переезду отнесся энфилдский полтергейст, пока не известно. Мать семейства не пожелала представляться и коротко заявила: «Мои дети ничего об этом не знают. Я не хочу их пугать»…