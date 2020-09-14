Омские врачи скрыли отравление Навального – Reuters

14.09.2020, 19:58, Новости дня

Версия омских врачей о нарушении обмена веществ у российского оппозиционера Алексея Навального была ложной. С самого начала российские врачи скорой помощи наблюдали у оппозиционера клиническую картину отравления, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять медицинских источников, знакомых с ситуацией.

На момент госпитализации российского политика фельдшеры сразу исключили возможную диабетическую кому и инсульт. Они не обнаружили нарушений уровня сахара в его крови, поскольку его уровень был 3-5 ммоль на литр. С углеводным обменом проблем у Навального не было, пишет Reuters

Источники агентства сообщают, что врачи наблюдали симптомы отравления и ввели Навальному инъекцию атропина. Навальный после отравления находился в ступоре, у него было растерянное сознание, подтвердили источники.

Главный токсиколог Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев назвал версию немецких врачей об отравлении нервно-паралитическим веществом “Новичок” неправдой, потому что омская бригада скорой помощи диагностировала уровень сахар в крови Навального на уровне 13 ммоль на литр.

Сабаев сказал, что Навальный “был предрасположен к коме”, а парамедики не вводили атропин.

Рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, 20 августа экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считали, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику “Шарите”.

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Ими в том числе являются фосфорорганические соединения, писал “Коммерсантъ”.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на “Новичок”. Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера и потребовал от властей России объяснений.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Германии об отравлении Навального не подкреплены фактами. Российские врачи предложили Германии создать экспертную группу по отравлению Навального. Однако немецкие врачи отказались.

Врачи клиники “Шарите” сообщили 7 сентября о выведении Навального из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 10 сентября издание The Insider и ряд других СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Навальный полностью пришел в себя и вспомнил события, которые предшествовали отравлению. Пресс-секретарь оппозиционера заявила, что статья об улучшении состояния содержит неточности.

Германия передала Организации по запрещению химического оружия результаты исследования по делу об отравлении Навального.

14 сентября факт отравления Навального ядом из группы “Новичок” подтвердили также исследования лабораторий Франции и Швеции.

14 сентября пресс-служба “Шарите” сообщила, что Навальный чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги.