 

СБУ заблокировала провайдера, который предоставлял бесплатный интернет для ОРЛО

14.09.2020, 19:58, Новости дня

СБУ блокировала деятельность интернет-провайдера, который предоставлял бесплатный трафик на оккупированную территорию Луганской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам к террористической организации “ЛНР”.

По данным СБУ, за возможность вести бизнес злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированием и “прокуратуре” так называемой “ЛНР”. Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.

Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера в Харькове после возвращения со временно оккупированной территории.

Во время обысков в помещении фирмы правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев без права внесения залога.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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