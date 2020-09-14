 

Российские ученые выяснили, как собеседники достигают взаимопонимания во время зрительного контакта

14.09.2020, 19:56, Разное

Российские исследователи смогли выяснить, что помогает собеседникам достигать взаимопонимания при зрительном контакте. Благодаря полученным результатам планируется улучшить методы, применяемые психологами и медиками.
Собеседники лучше понимают друг друга во время общения “глаза в глаза” из-за активизации нейронов, располагающихся внутри различных структур головного мозга, считают специалисты, представляющие Институт физиологии имени И. П. Павлова. По словам соавтора работы и научного сотрудника заведения Ольги Щемелевой, с помощью зрительного контакта и мимики синхронизация активности нейронных сетей мозга является более выраженной, в отличие от условий, когда собеседники беседуют не видя друг друга. Эксперты заинтересовались изучением данного вопроса, актуального во время пандемии, поскольку преподаватель должен видеть выражения лиц учеников, а не только слышать их ответы.

В рамках работы, разделенной на несколько частей, собеседникам необходимо было общаться глядя друг на друга, а потом разговаривать не видя партнера, сидя спина к спине. Участники находились в помещении, изолированном от посторонних звуков, обсуждая работу, образование, любимые занятия. В это время исследователи проводили сканирование мозга добровольцев. Они выяснили, что спектральная мощность сигнала была выше у тех, кто видел лицо собеседника. Причиной этого оказалась синхронизация функций нейронов, заключили специалисты.



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