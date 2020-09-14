Мнение: ФС “Разморозка” 16-й сезон “Пентаграмма”, 1-я и 2-я серии

14.09.2020, 19:55, Разное

Друзья, сейчас мы посмотрим две первые серии 16-го сезона, который был вчера на тесте, и обсудим его.

Обсуждать задания теста пока не будем, для этого нужно все серии посмотреть.

Про пентаграмму я тоже пока ничего не буду рассказывать, кроме того, что это защитная полевая конфигурация, которую выстраивает Печорин, а Белоснежка, Белла и Абай проваливают. Посмотрим почему, но потом.

Давайте обсуждать сериал, и те, кто видели, и те, кто не видели, как историю.

Пишите, что происходит, кроме того, что прямо написано. Как действуют герои, как растет их СЗ или падает.

Обратите внимание, что СЗ героя для зрителей обычно совпадает с ростом или падением его СЗ для других героев.

Если вы видите, например, что несимпатичная и неприятная женщина всем по сюжету нравится, скорее всего это очень плохой сценарий. Хотя могут быть и ваша зависть или ваше БП, здесь нужно разобраться. Но обаятельные герои обычно нравятся и зрителям, и другим героям. Законы роста (и падения) СЗ одни и те же, по обе стороны экрана.

Рассмотрим эти моменты и ту самую тактику и стратегию героев, о которой так любят писать рапаны, ничего в этом не смысля, и никогда не упоминают, про себя, рыбаки и нерыбы, хотя смыслят в этом хорошо. Почему, кстати, не упоминают? И почему рапаны всегда об этом звенят?

Первая серия.

Вторая серия.