Эксперты назвали регионы России с минимальными расходами на оплату ЖКУ

14.09.2020, 19:53, Разное

Услуги жилищно-коммунального сектора обходятся каждой семье в РФ примерно в 4,8 тысячи рублей за месяц. Эксперты подсчитали траты на ЖКХ по субъектам РФ и назвали регион с минимальными расходами в данной сфере.

В целом по стране в ряде областей соотечественникам приходится выкладывать на оплату ЖКХ значительные суммы из семейного бюджета. На всей территории страны стоимость услуг отличается неравномерно, от 4,9 до 13,7 процента.

При этом согласно статистике трат на оплату электроэнергию, воды, отопление и другие услуги, наименее высокие тарифы отмечаются в Ингушетии, здесь население тратит на ЖКХ менее 5%. Далее в перечне невысоких тарифов идет Дагестан, Москва, республика Тува, Алтайский край, Хакассия и Иркутская область. При этом, как пишет «Ньюинформ», эксперты не берутся прогнозировать дальнейшую динамику цен на услуги жилищно-коммунального сектора в России.