Диетологи рассказали об опасности приготовленных на открытом огне продуктов

14.09.2020, 19:53, Разное

В последние теплые дни осени многие выезжают на природу, чтобы отдохнуть и пообщаться за приготовленными на костре деликатесами. Диетологи рассказали об опасности жаренных на открытом огне продуктов, перечислив компоненты, которые нельзя подвергать подобной термической обработке.

После жарки на мангале или гриле небезопасно употреблять бекон. Его жир легковоспламеняющийся, а сам мясной продукт после приготовления на огне становится очень сухим. Для термической обработки не рекомендуется использовать бургеры, так как сок вытекает и мясо остается из-за этого остается безвкусным. Продукты из мяса лучше готовить, используя закрытую чугунную посуду или духовку.

По мнению экспертов по питанию, после костра филе миньон также не пригодно для употребления, что связано с быстрым подсыханием и долгим приготовлением изделия внутри. В результате можно получить невкусную пищу, способную привести к нарушению пищеварительных процессов. С осторожностью следует готовить на гриле свиные отбивные и рыбу, поскольку они очень быстро подгорают.

Приготовленные на огне продукты имеют вредные свойства – они приводят к раздражению слизистой желудочно-кишечного тракта и могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Причиной этого является образование канцерогенных веществ в дыме во время сгорания дров, в последствии попадающих в продукты. Люди, страдающие от язвы желудка, гастрита, энтероколита, сердечно-сосудистых заболеваний должны ограничить употребление жареных блюд, поскольку они могут усугубить имеющиеся проблемы.