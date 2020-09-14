Ученые доказали эффективность массажа для снижения уровня стресса

14.09.2020, 19:53, Разное

Немецкие исследователи провели исследование, в ходе которого ими была проверена общеизвестная гипотеза о высокой эффективности массажа для снятия стресса. Тактильная симуляция действительно положительно влияет на парасимпатическую нервную систему, снижая таким образом негативное воздействие стрессовых ситуаций.

Стоит отметить, что исследование ученых, представляющих Констанцский университет (Германия), было изначально направлено на разработку первого стандартизированного метода анализа такого метода стимуляции, как массаж. В начале эксперимента, в котором приняли участие 63 здоровые женщины, участниц разделили на три группы. Дам из первой группы подвергли десятиминутному массажу головы и шеи, активно стимулируя при этом блуждающий нерв и парасимпатическую нервную систему. В свою очередь, женщинам из второй группы провели подобные манипуляции с применением мягких поглаживающих движений, представительницы же третьей просто отдохнули сидя за столом на стуле. Проверка результатов была проведена как измерительным методом, оценивающим частоту сердечных сокращений, так и способом анкетирования, включающим вопросы о итоговых психологических ощущениях участниц.

Примечательно, что фактор снижения психологических и физиологических показателей стресса был в результате отмечен у представительниц всех трех групп. Однако наибольший эффект в увеличении вариабельности сердечных ритмов был достигнут у тех женщин, которым провели массаж – как умеренный, так и совсем мягкий.

“Нас очень порадовало то, что коротких периодов бездействия достаточно, чтобы расслабить не только разум, но и тело. Это говорит от том, что для расслабления не нужно профессиональное лечение, достаточно просто погладить человека по плечу” – отметили специалисты. Об этом пишет Scientific Reports.