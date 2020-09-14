 

Песков: Новый кредит Белоруссии нельзя трактовать как «вмешательство» Москвы

14.09.2020, 19:48, Новости дня

Российский кредит Белоруссии в размере 1,5 млрд долларов нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска, сообщил в понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела [Белоруссии], мы категорически против этого», – передает ТАСС сообщение представителя Кремля.

При этом Песков уточнил, что Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 млрд долларов, часть пойдет на рефинансирование прежних долгов, часть – новые средства.

«Согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит – 1,5 миллиарда долларов США. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства», – передает РИА «Новости» его слова.



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