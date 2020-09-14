Tesla переделает кроссовер Model Y специально для европейского рынка

14.09.2020, 19:30, Новости дня

Основатель Tesla сообщил о последующем выходе на рынок Европы обновленного электрокара Tesla Model Y.

Автомобиль планируется начать поставлять на немецкий рынок уже к июлю следующего года. Илон Маск также уточнил, что предложенная модификация будет отличаться от американской версии, однако подробности умалчиваются. Напомним, новый электрический автомобиль Model Y имеет два электрических двигателя.

В настоящее время электрокар продается в расширенном исполнении, позволяя вызвать между параметрами мощности и автономности. Максимальная модификация Model Y имеет предельный разгон 250 км в час, а осуществить разгон до 100 километров в час на новом электрокаре можно всего за 3,5 секунд.