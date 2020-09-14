Диетологи назвали пять продуктов, усиливающих сжигание жира

14.09.2020, 19:17, Разное

Диетологи назвали продукты, усиливающие процессы жиросжигания при физической активности. По словам медиков, контролируя вес с помощью «правильной» еды, можно предотвратить ожирение.

Специалисты подчеркивают, показатель индекса массы тела 25 и выше обозначает наличие у человека избыточного веса, а 30 и более – ожирения, что может стать причиной развития диабета, болезней сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата и некоторых видов рака. По словам диетологов, людям, желающим похудеть, необходимо употреблять апельсины, содержащие в большом количестве витамин С. Именно благодаря этому микроэлементу, помогающему при окислении жиров, улучшается пищеварение и ускоряется метаболизм, а также поддерживается функционирование иммунной системы. Жиросжигающими свойствами также характеризуется миндаль, сочетающий в составе белки, антиоксиданты и клетчатку. Цельнозерновая овсяная каша обеспечивает чувство сытости в течение долгого времени, что способствует употреблению меньшего количества пищи, и соответственно, сокращению калорий. Продукты, богатые кальцием, принимают участие в термогенезе, задействующем жировые ткани, а также помогают сохранить здоровье мышц и костей.

Авокадо содержит в себе полезные жиры, поддерживающие высокий уровень гомона лептина. Благодаря этому продукту надолго сохраняется чувство сытости и подавляется голод, что помогает в похудении.