Медики назвали шесть улучшающих функции печени полезных продуктов

14.09.2020, 19:17, Разное

Медики назвали шесть простых продуктов, позволяющих улучшить функции печени. Полезные компоненты, содержащиеся в пище растительного происхождения, способствуют укреплению иммунитета и предотвращает появление признаков преждевременного старения.

Согласно результатам проведенных исследований, из-за чрезмерного потребления продуктов интенсивной производственной обработки, изобилующих консервантами, искусственными добавками, солью, сахаром, процессы старения ускоряются на клеточном уровне. Содержащиеся в такой пище компоненты становятся причиной вредных отложений в тканях и сосудах, а это заставляет работать печень интенсивнее, ведь нагрузка на орган сильно увеличивается. Печени необходимо быстрее расщеплять опасные для организма соединения.

Для того, чтобы избавиться от токсинов как можно скорее, врачи рекомендуют пить больше воды, уменьшить потребление сахара и ультрапастеризованной продукции, больше двигаться, а также отдавать предпочтение натуральным пищевым компонентам. В списке способствующих детоксикации организма продуктов оказалась белокочанная капуста. Овощ обладает множеством положительных свойств и богат витаминами А, Е, С, витаминами группы В, метионином (необходим для правильной работы клеток), кальцием, магнием, железом. Капуста ускоряет вывод опасных веществ благодаря слабительному эффекту. С помощью содержащихся в продукте серы и глюкозинолатов можно избежать риска развития рака.

В числе эффективных детоксикантов – куркума. Приправа обладает свойством антибиотиков и содержит множество борющихся со свободными радикалами антиоксидантов. В составе куркумы есть витамины В, В2, В3, С, К, эфирное масло и фитопитательные соединения, омолаживающие организм и защищающие его от образования опухолей.



Свекла является полезным для печени овощем, обладающим желчегонным эффектом и действующем, как гепатопротектор. Овощ является источником железа, клетчатки, фолиевой кислоты, бета-каротина и витамина С. “Вымывание” токсинов усиливает чеснок, отличающийся противовирусными и антибактериальными свойствами. В нем есть аллицин, с помощью которого организм лучше противостоит инфекциям и вырабатывает большее количество лейкоцитов.



Эксперты советуют включить в рацион лимоны, известные содержанием большого количества мощного антиоксиданта – витамина С. Цитрусовые помогают поддерживать баланс pH, укрепляют иммунитет и противостоят свободным радикалам. Для более интенсивного удаления жиров и токсинов из печени можно также использовать имбирь. Растение богато витаминами, микроэлементами и различными соединениями, благодаря которым нормализуется кровообращение; укрепляется сердечно-сосудистая система; улучшается состояние кожи; ускоряется обмен веществ.