Россия создаст ракету для уничтожения самолетов AWACS совместно с Индией

14.09.2020, 19:17, Разное

Орудие для противостояния системам AWACS будет готово в РФ уже через несколько лет. Отечественные военные инженеры создают ракету для уничтожения таких самолетов совместно со специалистами из Индии.

О планах выпуска специализированных боеголовок рассказали представители совместного российско-индийского предприятия «Брамос». Со слов директора СП Александа Максичева, ракета с возможностью поражения авиакомплекса радиообнаружения и наведения будет готова уже в 2024 году. Тогда же состоится и первый экспериментальный запуск орудия.

Основой для создания крылатой ракеты станут предыдущие модели аналогичных типов. В них разработчики военной техники улучшат головку самонаведения. Стоит отметить, что СП «Брамос» основано еще в конце 1990-х годов и давно создает сверхзвуковые ракеты разного типа базирования.

Соединенные Штаты неоднократно обращались к Дели с предупреждением воздержаться от закупок передовых военных технологий у Москвы. Их электронные системы AWACS, которыми снабжены боевые самолеты и летательные средства, способны объекты противника как в воздухе, так и на земле или в воде. Однако уже вскоре на вооружение российской и индийской армий поступят боеголовки, способные эффективно уничтожать такого рода комплексы.