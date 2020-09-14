Лукашенко и Путин: переговоры на фоне протестов

14.09.2020, 19:10, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник приехал в Сочи, чтобы провести с российским коллегой Владимиром Путиным и заручиться его поддержкой на фоне продолжающихся протестов в стране. Это первая встреча двух лидеров после выборов в Беларуси.

Белорусские государственные СМИ показали, как Лукашенко выходит из своего самолета на черноморском курорте, где российский президент часто принимает высокопоставленных гостей. Российские информационные агентства сообщили, что переговоры начались вскоре после этого.

В воскресенье на улицы Минска вышли не менее 100 000 человек. Это одна из самых крупных акций с момента начала протестов. Полиция заявляет, что в ходе воскресных демонстраций были задержаны 774 человека.

Российское информагентство «Интерфакс» сообщило, что сотрудники сил безопасности стреляли в воздух, чтобы не подпустить протестующих к районам, где проживает белорусское руководство.

Тем временем в Женеве Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в понедельник призвала расследовать сообщения о пытках во время протестов против переизбрания Лукашенко.

Выступая на заседании Совета по правам человека, Бачелет заявила: «Учитывая их масштабы и количество, все сообщения о пытках и других формах жестокого обращения со стороны сил безопасности должны быть задокументированы и расследованы с целью привлечения виновных к ответственности».

Россия выразила поддержку Беларуси, допустив возможность реструктурировать ее долг и предложив при необходимости направить в страну свои спецподразделения. Москва также заявила, что направит в Беларусь десантников в рамках учений «Славянское братство».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая была главной соперницей Лукашенко на выборах, написала в своем Telegram-канале: «Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи – это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом».

Многие европейские лидеры звонили Путину, чтобы выразить обеспокоенность по поводу ситуации с Беларусью. Так, в Париже заявляют, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал к мирному урегулированию с уважением воли белорусского народа.