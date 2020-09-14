 

Евросоюз не признает выборы в Крыму легитимными

14.09.2020, 19:10, Новости дня

Пресс-служба Евросоюза опубликовала в понедельник пресс-релиз, посвященный выборам в региональные и местные органы власти, проведенным в минувшие выходные в Крыму.

«13-го сентября в Российской Федерации состоялись региональные и местные выборы. В Севастополе также прошли выборы губернатора, – говорится в документе. – Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любые лица, избранные [в результате] организованного Россией голосования на Крымском полуострове и заявляющие, что они “представляют” Крым и Севастополь, не будут признаны Евросоюзом в качестве представителей этих территорий, которые являются частью Украины. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, что в 2014 году Россия аннексировала Крым. Эта акция Москвы была осуждена международным сообществом.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, «Соединенные Штаты отвергают предпринятую Россией попытку аннексии Крыма и обещают продолжать эту политику до тех пор, пока Россия не возвратит Украине полный контроль над всей украинской территорией».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Истребители Су-27 подняли для перехвата самолета ВВС США

18.07 / Найдено расположение нейронов, которые отвечают за умение подстраиваться под новые ситуации

30.07 / Спад американской экономики во втором квартале оказался рекордным за всю историю

29.07 / Автоновости: Бренд GAC сертифицировал для РФ новый кроссовер GS5

08.09 / “Минера” киевского моста Метро выпустили из психбольницы

01.09 / “Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!”, “Какая хорошая анатомия”. Тарзан показал тело в стрингах

26.08 / Добровольцы «Молодежки ОНФ» подвели итоги ликвидации последствий экокатастрофы на Таймыре

19.08 / Опубликованы снимки серийного внедорожника Aurus Komendant

28.06 / Крым отказался просить Зеленского о возобновлении подачи воды

20.07 / Россиян предупредили об опасных погодных явлениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска