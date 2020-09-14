Евросоюз не признает выборы в Крыму легитимными

14.09.2020, 19:10, Новости дня

Пресс-служба Евросоюза опубликовала в понедельник пресс-релиз, посвященный выборам в региональные и местные органы власти, проведенным в минувшие выходные в Крыму.

«13-го сентября в Российской Федерации состоялись региональные и местные выборы. В Севастополе также прошли выборы губернатора, – говорится в документе. – Европейский союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любые лица, избранные [в результате] организованного Россией голосования на Крымском полуострове и заявляющие, что они “представляют” Крым и Севастополь, не будут признаны Евросоюзом в качестве представителей этих территорий, которые являются частью Украины. Европейский союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

Напомним, что в 2014 году Россия аннексировала Крым. Эта акция Москвы была осуждена международным сообществом.

Как заявил госсекретарь США Майк Помпео, «Соединенные Штаты отвергают предпринятую Россией попытку аннексии Крыма и обещают продолжать эту политику до тех пор, пока Россия не возвратит Украине полный контроль над всей украинской территорией».