Наоми Кэмпбелл подала в суд на российского бизнесмена

14.09.2020, 19:08, Новости дня

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл подала в суд на своего бывшего возлюбленного российского бизнесмена Владислава Доронина, сообщила газета New York Post.

По информации издания, супермодель Кэмпбелл подала на Доронина в суд в Лондоне еще в феврале. Модель требует у бизнесмена вернуть ее вещи, которые находятся в его владении, передает РИА «Новости».

Как сообщают источники, знакомые с Кэмпбелл, она просила у Доронина вернуть эти вещи на протяжении многих лет, однако последнее время они с бывшим возлюбленным не общались.

Так, по словам знакомого Кэмпбелл, на самом деле модель не злится на Доронина, и «в действительности все наоборот». Еще один друг бывшей пары сообщил газете, что для них «дело не в деньгах, дело в игре и в силе».

Ранее сообщалось, что совладелец компании Capital Group Доронин обратился в суд с иском против британской супермодели, обвинив модель в отказе возвращать его собственность на 3 млн долларов.

Доронин встречался с Кэмпбелл несколько лет, они расстались в 2013 году.