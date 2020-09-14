Троянский конь (с яйцами) – Личное мнение

14.09.2020, 19:04, Разное

Откровенно скажу, я не знаю, насколько хороша актриса Яна Троянова, но подозреваю, что на ТНТ берут далеко не самых талантливых.

Сыграв хабалку в сериале «Ольга», Троянова стала мультимиллионершей. Да, вот так — вчера ещё страдала от алкоголизма, хотела свести счёты с жизнью, а сегодня стала чёрной дырой.

Впрочем, речь не об этом — 47-летняя «звезда» открыла рот и начала говорить.

Вот ржака-то, да.

Помимо прочего, Троянова стала рассуждать о мужчинах с яйцами:

«В какой-то момент я на сериале начала зарабатывать даже больше, чем Вася, но мужчину с яйцами это не может смутить».

На деревне на сериале. 15 миллионов срубила Яночка за один сезон, а что же муж? Муж, как говорит Троянова, никогда и не боролся за главенство в семье.

И это — нормально, вещает Яна, а у меня вопрос: зачем такой муж, если половую тряпку можно купить в Ашане?

Нет, ну серьёзно, дело — не в деньгах, конечно. Но зачем мужик в доме, если он — не мужик?

Опыт наблюдений мне подсказывает, чем заканчиваются такие истории — вон, Полинка Гагара, выбросила мужа, потому что он — такой же. Да и пример Масика Виторгана у всех ещё в памяти.

Будем откровенны, 47-летняя баба, дорвавшись до денег и кое-какой известности, рано или поздно (рано) бросит мужа.

И это — не «бабская меркантильность», которую так ненавидят оладушки, а норма жизни — нам, женщинам, нужен сильный муж.

А если ты круче мужа? В голове происходит сдвиг — я трачу лучшие годы на чмошника. Не осуждайте, мальчики, это — инстинкт. Мужчина с яйцами — это тот, кто круче тебя.

Не права, что ли, кто-то скажет?