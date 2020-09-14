Доктор Александр Мясников назвал необычные симптомы тяжких заболеваний

14.09.2020, 18:43, Разное

Александр Мясников в эфире передачи «О самом главном» пояснил о необычных симптомах тяжких заболеваний. Доктор подчеркнул, не все медики в данное время владеют «искусством беседы с пациентами в момент осмотра», а ведь полученная в ходе разговора информация в большинстве случаев очень помогает при постановке диагноза.

По словам специалиста, боли в суставах могут сигнализировать о климаксе, гепатите В или С, воспалительных процессах в кишечнике или псориазе. Жалобы пациента на сухость во рту в большинстве случаев связываются с нехваткой в организме витамина А или анемией, но подобный симптом присущ и при синдроме Шегрена. Александр Мясников отметил, хроническая усталость может быть одним из признаков красной волчанки, а также боррелиоза. Зуд по всему телу обычно возникает при заболеваниях печени, почек и крови, однако способен быть симптомом и иных болезней, таких как лимфома, рассеянный склероз или межпозвоночная грыжа.