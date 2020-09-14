Эндокринологи рассказали о негативном влиянии на кожу частого мытья

14.09.2020, 18:44, Разное

Шведские эндокринологи рассказали об особенностях ухода за кожей и влиянии на нее ряда привычных вещей. Оказалось, что частое мытье может негативно сказаться на состоянии эпидермиса.

Чистота тела является обязательным условием здоровья, однако излишняя ретивость этом деле может вызвать обратный эффект. Так, слишком частый прием душа или ванны способны ухудшить состояние кожных покровов. Причиной этого специалисты-эндокринологи называют влияние на эпидермис и кожный барьер. Из-за нарушения природного защитного слоя у человека могут развиться некоторые заболевания.

Особенно стоит быть осторожным при использовании мыла, так как оно способно изменять кислотно-щелочной баланс. Из-за этого кожа больше высушивается, в тяжелых случаях даже приводя к возникновению экземы. При разрушении защитного слоя внутрь организма могут попасть посторонние микроорганизмы. Частое применение моющих средств в ряде случаев провоцирует инфекционные заболевания и воспаления на коже.

Чтобы избежать негативных факторов, необходимо, в первую очередь, аккуратно подходить к выбору мыла, шампуней и гелей для душа. Не стоит приобретать средства с критическими показателями PH, также лучше покупать мыло на натуральной основе с полезными для кожи ингредиентами. В любом случае эксперты советуют обращать внимание на реакцию кожных покровов на новое мыло. Особенно актуальны такие рекомендации для людей с сухой кожей, в таких случаях наиболее уместно пользоваться кремоподобным мылом. А при наличии дерматита или других заболеваний дермы, как сообщают «Национальные новости», водные процедуры лучше проводить как можно реже.