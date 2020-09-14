 

Михаил Ефремов сможет питаться в СИЗО уткой по-пекински и тирамису

14.09.2020, 18:53, Разное

Михаил Ефремов после последнего судебного заседания ждет в СИЗО окончательного вступления в силу приговора. Как оказалось, при этом он сможет питаться различными деликатесами, например, тирамису или уткой по-пекински.

Смертельное ДТП, участником которого стал артист, произошло еще в начале лета. Тогда внедорожник Ефремова столкнулся с ГАЗелью, водитель которой от полученных травм скончался на следующий день. Согласно официальным данным освидетельствования, актер находился в момент аварии в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Во время следствия и суда Михаил Ефремов неоднократно менял свою позицию, то признавая вину, то утверждая, что за рулем и вовсе находился кто-то другой. Однако в итоге суд все же вынес решение не в его пользу. По приговору заслуженный артист проведет в местах заключения 8 лет.

При этом за решеткой в камере предварительного заключения звезда может не отказывать себе в удовольствиях, привычных для жизни богемы. Так, Ефремов сможет свободно питаться различными деликатесами вроде торта «Наполеон», тирамису, или курицы с апельсинами. В СМИ сравнивают условия содержания в столичном СИЗО-5, в котором находится артист, с санаторием. Кроме приличного выбора блюд в заведении можно также воспользоваться рядом платных услуг. Среди них есть и зачисление денег на счет заключенного, и заказ дополнительного питания, одежды или предметов быта, например, термобелья и даже игры в нарды.

Журналисты узнали стоимость такого содержания, оказывается, утка по-пекински обойдется актеру в 2,6 тысячи рублей. Есть в меню и рацион для приверженцев вегетарианства. Не сможет Ефремов приобрести в изоляторе алкогольные напитки, однако сигареты самых разных марок есть в большом ассортименте. Как предполагают эксперты, у Ефремова есть возможность остаться в этом СИЗО с достаточно приемлемыми условиями и после вступления приговора в силу, как пишет «Слово и дело», на весь срок заключения.



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