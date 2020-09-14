 

Криштиану Роналду поддержал Лукашенко

14.09.2020, 18:52, Разное

Звезда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду объявил о публичной поддержке переизбранного на очередной срок президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Соответствующую запись футболист сделал в своём «инстаграме», сфотографировавшись с зелёно-красным белорусским флагом.

– Не понимаю протестующих в Минске. Зачем что-то менять, когда всё хорошо работает? За свою жизнь я играл в больших командах, например, в «Манчестер Юнайтед». Алекс Фергюсон тренировал команду 27 лет и даже когда он уходил на пенсию, его не хотели отпускать фаны. И даже никто не думал проводить какие-либо выборы на сроке в 10 или 20 лет, — написал Роналду.

Высказался игрок и относительно будущего Белоруссии и её альтернативного государственного флага, с которым выходят на митинги протестующие.

– Я люблю зелёно-красный флаг. Он намного красивее и солиднее одной полоски. Если снимут Лукашенко, будущего у страны нет. Я знаю об этом по истории своей семьи, когда в Португалии после долгих лет поменялась власть, многие предприятия прекратили своё существование. Мой отец собирал тракторы на Мадейре, а мама работала в сельском хозяйстве. Когда они остались без работы, мне пришлось начинать профессиональную карьеру футболиста, чтобы хоть как-нибудь их обеспечить, — заключил футболист.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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