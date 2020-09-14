Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях
14.09.2020, 18:48, Новости дня
Президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года №1515 «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», – говорится в опубликованном на портале документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Центр был создан в октябре 2008 года для развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее в сентябре в РФ ликвидировали министерство по делам Северного Кавказа, реализация государственной программы и развитие региона перешла в ведение Минэкономразвития.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет