Путин ликвидировал Национальный центр управления в кризисных ситуациях

14.09.2020, 18:48, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации Национального центра управления в кризисных ситуациях, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Признать утратившим силу указ президента РФ от 23 октября 2008 года №1515 «О федеральном государственном учреждении «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», – говорится в опубликованном на портале документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Центр был создан в октябре 2008 года для развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее в сентябре в РФ ликвидировали министерство по делам Северного Кавказа, реализация государственной программы и развитие региона перешла в ведение Минэкономразвития.