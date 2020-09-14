Раствор эхинацеи оказался эффективен против коронавируса

14.09.2020, 18:48, Новости дня

Ученые считают, что раствор эхинацеи потенциально может быть использован для профилактики коронавирусов, в том числе COVID-19.

В лабораторных условиях раствор эхинацеи, содержащий 65% этанола (Ehinaforce), дезактивировал четыре коронавируса человека – HCoV-229E (ОРВИ), MERC-CoV (Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV-1 (Атипичная пневмония) и SARS-CoV-2 (COVID-19). Раствор эхинацеи также оказался эффективным в предотвращении заражения данными коронавирусами, говорится в исследовании, проведенном швейцарской Лабораторией радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, передает РИА «Новости».

Как подчеркивают в лаборатории, эксперимент проводился в пробирках, и эффективность Ehinaforce против COVID-19 в организме человека пока не доказана. Однако в лаборатории отмечают, что раствор эхинацеи потенциально может быть использован для профилактики коронавирусов, в том числе COVID-19.

Ранее исследователи установили, что входящий в состав морских водорослей гепарин лучше популярного в США ремдесивира блокирует новый коронавирус.

Напомним, что итальянский иммунолог Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.