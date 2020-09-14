 

Раствор эхинацеи оказался эффективен против коронавируса

14.09.2020, 18:48, Новости дня

Ученые считают, что раствор эхинацеи потенциально может быть использован для профилактики коронавирусов, в том числе COVID-19.

В лабораторных условиях раствор эхинацеи, содержащий 65% этанола (Ehinaforce), дезактивировал четыре коронавируса человека – HCoV-229E (ОРВИ), MERC-CoV (Ближневосточный респираторный синдром), SARS-CoV-1 (Атипичная пневмония) и SARS-CoV-2 (COVID-19). Раствор эхинацеи также оказался эффективным в предотвращении заражения данными коронавирусами, говорится в исследовании, проведенном швейцарской Лабораторией радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц, передает РИА «Новости».

Как подчеркивают в лаборатории, эксперимент проводился в пробирках, и эффективность Ehinaforce против COVID-19 в организме человека пока не доказана. Однако в лаборатории отмечают, что раствор эхинацеи потенциально может быть использован для профилактики коронавирусов, в том числе COVID-19.

Ранее исследователи установили, что входящий в состав морских водорослей гепарин лучше популярного в США ремдесивира блокирует новый коронавирус.

Напомним, что итальянский иммунолог Марио Клеричи заявил, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Зеленский надеется, что по итогам саммита Украина – ЕС будет принято амбициозное заявление

26.06 / В РФ зарегистрировали более 50 тест-систем для выявления COVID-19

26.08 / Зеленский: Я не боюсь прямого диалога с Путиным

25.08 / Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса в форме порошка

08.08 / Жуткие кадры — в Индии при посадке пассажирский самолёт развалился на части

10.08 / Тихановская объявила себя победителем президентских выборов

28.07 / Договор или нормы? Россия и США преследуют разные цели на переговорах по космосу

30.07 / В РФ решено начать восстанавливать плановую работу медучреждений

12.08 / Кандидат Канопацкая потребует признать выборы в Белоруссии недействительными

02.09 / ЕС изучит решение Греции разрешить въезд россиянам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска