 

Мнение: Список интересных статей

14.09.2020, 18:46, Разное

Клятва Айболита: иконография медика в советской карикатуре // Этнодиалоги №2(60), 2020. С. 203-234.
Пандемия сделала медиков одним из ключевых медийных образов, поэтому интересно сравнить, как их изображали в советских медиа.
https://goo.su/21wJ

Музеи и советская сатира / // Человек и культура. – 2019. – № 2. – С. 80 – 96.
С легкой руки Дмитрия Сергеевича Лихачева музеи были канонизированы, однако в советское время они часто становились объектами для довольно злой сатиры.
https://goo.su/21Wk

«Ученым можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан!» Как журнал «Крокодил» высмеивал «отдельные недостатки» советской науки // Родина. 2019. № 5. С. 130-133.
Согласно классической мифологии советская наука была самой лучшей в мире, однако при внимательном рассмотрении поводов для критики было более чем достаточно.
https://goo.su/21wK

Расизм и колониализм в советской карикатуре: визуальный нарратив о своих и чужих // Конфликтология / nota bene. — 2018. – № 2. – С.36-53.
Выражение «а у вас негров линчуют» стало чуть ли не советской поговоркой, но как в реальности обстояло дело с институциональным расизмом и визуализацией рас в СССР.
https://goo.su/21wL

Юмор в музейном пространстве // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14, No 3. С. 315–321.
Нас очень долго приучали к тому, что музей – это серьезное место, но даже в классическом музее всегда может найтись место юмору.
https://goo.su/21wm

Репрезентация этнологии в художественной литературе // Антропология академической жизни. Т.3. М., 2013.
Этнологов и антропологов в литературе описывали многие авторы от Жюль Верна до Петрушевской. Какой же образ мог сформироваться у отечественных читателей?
https://goo.su/21Wm

Источник: Шакко



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