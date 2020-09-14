Мнение: Список интересных статей

14.09.2020, 18:46, Разное

Клятва Айболита: иконография медика в советской карикатуре // Этнодиалоги №2(60), 2020. С. 203-234.

Пандемия сделала медиков одним из ключевых медийных образов, поэтому интересно сравнить, как их изображали в советских медиа.

https://goo.su/21wJ

Музеи и советская сатира / // Человек и культура. – 2019. – № 2. – С. 80 – 96.

С легкой руки Дмитрия Сергеевича Лихачева музеи были канонизированы, однако в советское время они часто становились объектами для довольно злой сатиры.

https://goo.su/21Wk

«Ученым можешь ты не быть, но кандидатом стать обязан!» Как журнал «Крокодил» высмеивал «отдельные недостатки» советской науки // Родина. 2019. № 5. С. 130-133.

Согласно классической мифологии советская наука была самой лучшей в мире, однако при внимательном рассмотрении поводов для критики было более чем достаточно.

https://goo.su/21wK

Расизм и колониализм в советской карикатуре: визуальный нарратив о своих и чужих // Конфликтология / nota bene. — 2018. – № 2. – С.36-53.

Выражение «а у вас негров линчуют» стало чуть ли не советской поговоркой, но как в реальности обстояло дело с институциональным расизмом и визуализацией рас в СССР.

https://goo.su/21wL

Юмор в музейном пространстве // Обсерватория культуры. 2017. Т. 14, No 3. С. 315–321.

Нас очень долго приучали к тому, что музей – это серьезное место, но даже в классическом музее всегда может найтись место юмору.

https://goo.su/21wm

Репрезентация этнологии в художественной литературе // Антропология академической жизни. Т.3. М., 2013.

Этнологов и антропологов в литературе описывали многие авторы от Жюль Верна до Петрушевской. Какой же образ мог сформироваться у отечественных читателей?

https://goo.su/21Wm