Мнение: Эра беспорядков, финансовая независимость Китая и наказание США

14.09.2020, 18:45, Разное

1. Мы с Кримсон Альтером провели специальное заседание «Клуба Зелёной Свиньи», полностью посвящённое страшному прогнозу «Дойче Банка», наступлению эры беспорядков. Основные беды ожидают, конечно же, наших западных друзей и партнёров, однако Россия, будучи частью мировой экономики, также будет серьёзно затронута поднимающимся штормом.

Я прикрепил к посту фрагмент видео. Увидеть выпуск полностью можно на «Спонсоре»:

https://sponsr.ru/greenpig

2. Американцы боятся, что Китай может выстроить полностью независимую от США финансовую систему, к которой привлечёт и другие страны:

https://lenta.ru/news/2020/09/10/separate/

Современный мир слишком зависим от Китая и его финансовой системы. На это в интервью CNBC указал научный сотрудник американского Института Киссинджера Роберт Дейли.

«Существует реальная опасность того, что Китай и большая часть остального мира разработают отдельные друг от друга финансовые системы для таких вещей, например, как выпуск и обслуживание госдолга или международная торговля. Стоимость такого разрыва будет высока для обеих сторон, однако это не значит, что Китай не пойдет на это», — отметил Дейли.

По его словам, создание подобных технологий позволит говорить о полноценной финансовой автономии Пекина, который не стремится к такому развитию событий, но не отступит перед лицом возможных последствий, в отличие от президента США Дональда Трампа. Последний нередко угрожал серьезными антикитайскими санкциями за время своего правления, однако до сих пор не прибег к действительно существенным мерам.

Скорее всего, Китай действительно выстроит финансовую автономию – независимо от того, будет ли у руля Трамп и продолжатся ли торговые войны с США. Просто потому, что китайцы это могут, и потому, что им это выгодно.

3. Иван Данилов объясняет, почему сброс Китаем американских облигаций не прикончит США немедленно, но всё же нанесёт тяжелейший удар по Соединённым Штатам:

https://ria.ru/20200907/kitay-1576839460.html

Китайское и американское экспертные сообщества обсуждают сообщения о том, что Пекин собирается ответить на санкции США продажей 20% своего “триллионного” портфеля американских государственных облигаций. <…>

Влиятельное гонконгское издание South China Morning Post описывает предполагаемое “наказание Соединенных Штатов” через продажу части американских облигаций следующим образом: “Китай может постепенно сократить свой портфель ценных бумаг казначейства США примерно на 20 процентов — до 800 миллиардов долларов, поскольку Пекин продолжает взвешивать варианты защиты от напряженности с Вашингтоном, сообщило в пятницу государственное издание Global Times. <…>

Если смотреть на ситуацию с точки зрения именно нанесения прямого ущерба экономике США и американским финансовым рынкам, то (к сожалению) нужно самым решительным образом согласиться с теми американскими экспертами, которые считают, что продажа 20% или даже 50% китайского портфеля не станут катастрофой для Белого дома. Причина заключается в банальной математике: бюджетный дефицит Соединенных Штатов только за 2020 год, по официальной оценке конгресса, составит 3,3 триллиона долларов. На этом фоне — даже если Федрезерву придется дополнительно напечатать 200 миллиардов долларов, чтобы выкупить с рынка те самые облигации, которые китайцы будут на рынок выбрасывать, — в краткосрочной перспективе ничего не изменится. Американская финансовая система в эпоху эпидемии Covid-19 управляется в режиме, который лучше всего описывает украинская присказка “сгорел сарай — гори и хата”, и дополнительные 200 или даже 500 миллиардов долларов ничего не изменят. Но эта американская неуязвимость призрачна, если перестать концентрироваться на Вашингтоне и посмотреть на ситуацию на более высоком уровне. <…>

…действия КНР по сбросу из своих валютных резервов американских облигаций будут иметь ключевое значение не для нанесения немедленного ущерба США, а как маркер демонтажа существующей мировой финансовой системы. Ибо если Китай сможет спокойно функционировать без американских облигаций в золотовалютных резервах, а юань не превратится в тыкву одновременно с продажей последней облигации американского Минфина, то это значит, что самая крупная (по ППС) экономика планеты и ключевой игрок международной торговли в значительной мере (хотя и не полностью) избавился от долларовой зависимости. И вот это будет для США гораздо большей проблемой, чем любая краткосрочная турбулентность на рынке облигаций, которая может возникнуть сразу после того, как Пекин официально объявит о продаже части или всех принадлежащих ему американских долгов.