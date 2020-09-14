Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока красные линии никто не нарушал

14.09.2020, 18:40, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочего визита в Россию обсудил с президеном РФ Владимиром Путиным акции протеста в Беларуси. Видео встречи опубликовало на Youtube-канале “Информационное агентство БелТа” 14 сентября.

Лукашенко признался, что с улыбкой смотрит на то, что по субботам в Минске на акции выходят женщины и девушки, а в воскресенье проходит общий марш.

“В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу, и воскресенье часть Минска мы освобождаем для того, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись”, – отметил Лукашенко.

Он заявил, что главное – не переходить черту.

“Есть красная линия, вам тоже это знакомо, вам пришлось эти линии чертить по Чечне, когда вы стали еще совсем молодым президентом. Не дай бог, конечно, это в Беларуси. Есть определенные красные линии, которые никто не имеет права переходить. Пока эти красные линии никто не нарушал”, – сказал Лукашенко.

14 сентября Лукашенко находится с рабочим визитом в России, это его первый зарубежный визит после начала антиправительственных протестов.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

С начала августа 2020 года Путин и Лукашенко созванивались как минимум пять раз. На сайте Лукашенко сообщалось о телефонных разговорах с Путиным 7-го, 15-го, 16-го и 24 августа. В основном они обсуждали митинги, которые проходят в республике. 30 августа Путин поздравил белорусского лидера с днем рождения. В ходе этой беседы два президента договорились о личной встрече.

Путин был в числе лидеров, которые первыми поздравили Лукашенко с победой, – на следующий день после выборов, еще до объявления официальных результатов.

Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе окажет Беларуси “всестороннюю помощь” по обеспечению безопасности. Путин рассказал, что Россия по просьбе президента Беларуси сформировала резерв из силовиков для помощи белорусским властям.