 

“С челкой – помолодела”. Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после

14.09.2020, 18:40, Новости дня

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 14 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с новой прической – артистка, которая много лет носила длинные волосы, обрезала челку. 

“Каролина, вы прекрасны с новой прической”, – оценили перемены во внешности певицы фолловеры.

“Вам идет челка”, – прокомментировали фото поклонники Ани Лорак. 

“С челочкой даже помолодела”, – считают пользователи сети. 

“Вам идет этот имидж”, – заявили подписчики.

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 Те * плыи * и радостныи * вечер в кругу друзеи * @lazarevsergey @gagara1987 на Дне рождения @arman_dav.

Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 14 Сен 2020 в 2:10 PDT

Раньше певица носила длинные волосы без челки и выглядела вот так. 

Фото: anilorak / Instagram

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году она получила звание народной артистки Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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