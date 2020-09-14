 

Таран: Чем быстрее белорусы поймут, что россияне им не союзники, тем ближе они станут к победе над режимом Лукашенко

14.09.2020, 18:40, Новости дня

Последние дни наблюдал, как белорусская оппозиция пела дифирамбы Путину, призывая его повлиять на ситуацию в Беларуси

Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите! Верим только вам!

Путин призывы услышал. И – помог. Лукашенко. Предоставив сегодня ему государственный кредит на $1,5 млрд. Ровно на такую сумму за последние полтора месяца уменьшились золотовалютные запасы Беларуси.

Может, хоть теперь белорусы поймут, что россияне им не союзники.

Диктатор диктатору – первый союзник.

Прозрение будет болезненным. Но чем быстрее оно придет, тем ближе они станут к победе над режимом Луки.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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