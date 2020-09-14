Таран: Чем быстрее белорусы поймут, что россияне им не союзники, тем ближе они станут к победе над режимом Лукашенко
14.09.2020, 18:40, Новости дня
Последние дни наблюдал, как белорусская оппозиция пела дифирамбы Путину, призывая его повлиять на ситуацию в Беларуси
Уважаемый Владимир Владимирович! Помогите! Верим только вам!
Путин призывы услышал. И – помог. Лукашенко. Предоставив сегодня ему государственный кредит на $1,5 млрд. Ровно на такую сумму за последние полтора месяца уменьшились золотовалютные запасы Беларуси.
Может, хоть теперь белорусы поймут, что россияне им не союзники.
Диктатор диктатору – первый союзник.
Прозрение будет болезненным. Но чем быстрее оно придет, тем ближе они станут к победе над режимом Луки.
Источник: Viktor Taran / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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