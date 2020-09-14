Составляем домашний гардероб для всей семьи

14.09.2020, 18:37, Рекомендуем

Теги: Интернет

Домашняя одежда является важной составляющей гардероба. От того, насколько комфортной она будет, будет зависеть наше самочувствие. Дома люди отдыхают, занимаются уборкой, другими домашними делами, встречают гостей. Домашняя одежда выполняет множество функций, поэтому она должна быть приятной к телу, комфортной и простой в уходе.

Выбирая домашнюю одежду для всей семьи, нужно обратить внимание прежде всего на то, для чего она будет предназначена. Домашняя одежда может быть предназначена для сна, принятия ванных процедур, отдыха дома, встречи гостей, уборки. Не важно, для каких целей вы покупаете домашнюю одежду, она должна соответствовать следующим параметрам:

Качественный материал. Для дома рекомендуется приобретать хлопковые вещи. Они хорошо пропускают воздух, впитывают влагу и не вызывают аллергии. Комфорт. Одежда не должна сковывать движения, при этом она не должна быть слишком свободной. Вы должны чувствовать себя в ней хорошо. Высокие эксплуатационные характеристики. Качество одежды для дома должно быть высоким. Кроме того, такую одежду придется часто стирать. Так что желательно, чтобы она не потеряла свой внешний вид, яркость красок и не выцвела со временем. Также желательно, чтобы эта одежда имела ровные строчки, хорошо обработанные швы и надежную фурнитуру. Дизайн. Большое внимание при выборе одежды нужно уделить и дизайну. Ведь если вы будете ходить по дому в некрасивой одежде, которая вам не нравится, это не поднимет ваше настроение. Так что лучше выбирать варианты, которые вам нравятся.

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Наиболее распространённой одеждой для сна является пижама. Однако существуют ее варианты: ночная рубашка, пеньюар и т.д. Для простого отдыха дома больше всего подходят костюмчики, сделанные из шортов, брюк, футболки, джемпера. Они создают свободу движений и позволяют чувствовать себя комфортно. Для встречи гостей можно приобрести красивое платье или красивый домашний костюм. Для принятия ванны выбирайте махровые халаты, которые будут согревать и впитывать в себя лишнюю влагу. Правильно подобранная одежда позволит вам полноценно отдохнуть после работы и расслабиться. Она должна быть способной выдержать несколько стирок и не потерять свой внешний вид.