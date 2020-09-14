 

Трамп о Байдене: Он недостаточно умен для переговоров с Путиным

14.09.2020, 18:23, Разное

Трамп напомнил, что за время президентства неоднократно встречался с главами Россия и Китая. По словам главы Белого дома, он установил хорошие отношения с лидерами обеих стран.

Поддерживать такой уровень диалога 77-летний Джо Байден не в состоянии, уверен американский президент. Он назвал российского и китайского лидеров умными и сообразрительными людьми.

Президент США должен соответствовать их интеллектуальному уровню, уверен Трамп. Поэтому, считает глава Белого дома, Байден не достоин занимать высший государственный пост.

Кандидата от демократов Трамп считает удобным соперником. На его взгляд, “сонный Джо”, как называют Байдена критики, стал претендентом на президентское кресло благодаря тому, что из гонки выбыл сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Трамп заверил, что не переживает насчет предстоящих дебатов с оппонентом.

Напомним, что Джо Байден назвал Россию главной угрозой американским выборам. По его мнению, Москва усерднее всех работает над дестабилизацией ситуации в Соединенных Штатах.

Выборы президента США – 2020 пройдут 3 ноября. Они также определят состав Палаты представителей и треть Сената – верхней палаты американского парламента.

Пока Джо Байден является фаворитом президентской гонки. По данным социологов, за него готовы проголосовать половина избирателей. Доверить страну в руки Дональда Трампа готовы около 42% избирателей.



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