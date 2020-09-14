Телескоп Hubble зафиксировал спиральную галактику в виде зловещего ока

14.09.2020, 18:17, Разное

Астрономы рассказали на одном из профильных сайтов о том, что американскому космическому телескопу Hubble Space Telescope удалось зафиксировать спиральную галактику, получившую обозначение NGC 2835. Расположенный в созвездии Гидры объект внешне напоминает зловещее око.

В спиральной галактике, имеющей перемычку, есть “бар” с множества ярких светил, выходящий из центральной части и пересекающий космическое тело посередине. На снимке NGC 2835 похоже на какое-то зловещее око, дополняющееся сверхмассивной черной дырой, чья масса в несколько миллионов раз больше массы Солнца, отмечают исследователи.

В галактике Гидры находится большая часть Млечного пути, также относящегося к типу спиральных галактик. Полученный кадр специалисты смогли получить благодаря научной программе PHANGS-HST, чьей главной целью является исследование связи холодного газа и молодых звезд из различных галактик. Чтобы получить необходимые данные используется бортовая техника телескопа Hubble. В этом году исполняется 30 лет со дня первого запуска обсерватории в космическое пространство, осуществившееся на борту «Дискавери» STS-31.