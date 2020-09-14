 

Компания Renault выпустит два электрических кроссовера

14.09.2020, 18:10, Новости дня

Французская компания Renault запланировала разработку и выпуск двух электрокаров.

Вместе с тем пока детали проекта удерживаются в тайне, но заявлено, что обе новинки относятся к С-сегменту рынка. Именно данный тип машин в ближайшее время будет приоритетно разрабатываться французскими инженерами. Заявлено, что электрокары будут построены на платформе CMF-EV, имеющей отношение только к «зеленым» моделям.

Предполагается, что первой из двух новинок окажется концептуальный электрокар под названием Morphoz, который представят в онлайн-режиме. Вторая новинка будет выполнена на базе Qashqai, однако серийное производство кроссовера состоится ближе к 2022 году, когда и будут озвучены все характеристики автомобиля.



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