На продажу выставили родстер McLaren Edition SLR

14.09.2020, 18:10, Новости дня

Уникальный немецкий родстер Mercedes McLaren SLR Roadster появился в продаже на одном из аукционов.

Особый интерес к данному экземпляру связан с тем, что всего производителем были выпущены 25 экземпляров автомобиля, и лишь меньшая их часть сохранилась до сегодняшнего дня. Известно, что продаваемый родстер Mercedes McLaren SLR Roadster имеет минимальный пробег 1600 миль, что отражается на его идеальном состоянии. За весь период с момента выпуска автомобиль зарегистрирован на единственного владельца.

Среди доработок спортивной модели следует отметить бамперы, вентиляционные отверстия в капоте, а также стильный обвес. Известно, что под капотом родстера установлен 5,4-литровый агрегат с мощностью 640 л.с. Стартовая цена с аукциона составит 320 тыс. долларов.