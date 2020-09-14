Сын Валерии Арсений Шульгин о знакомстве с женой: “Если бы мне рассказали такую историю, не поверил бы”

14.09.2020, 18:10, Разное

История любви сына Валерии – 21-летнего Арсения Шульгина и его избранницы Лианы Волковой – романтичная. Молодой человек уже показывал, как делал предложение руки и сердца: на одном из зданий комплекса “Москва-Сити” Арсений “разместил” бегущую строку “Лиана, ты выйдешь за меня?”, после чего подарил ей кольцо с массивным бриллиантом. Чуть позже в Instagram была освещена и их свадебная церемония. В этом пазле не хватало одного кусочка – истории знакомства влюбленных. Несколько часов назад Арсений восполнил этот пробел, поделившись рассказом на личной страничке в соцсетях.

Как мы познакомились? Начало наших отношений.

Дело было тёплым июньским вечером. Мы с моим другом пошли ужинать в ресторан-клуб на Рочдельской. Потанцевали, вкусно покушали, после чего направились к выходу из ресторана.

По пути я увидел симпатичную девушку – долго не думая, решил подойти и познакомиться. Девушка представилась Марьяной и заявила, что ей 16 лет. Отбросив все мысли, повернул голову направо. Напротив Марьяны сидела девушка – предположительно, подруга.

– А тебя как зовут? – спросил я.

– Лиана, и я старшая сестра – ответила она.

Слово за слово, нам с другом девочки показались очень милыми, и мы решили позвать их пойти попеть в караоке. Так началась наша дружба. Посиделки в кафешках, прогулки в парках и походы в кино. Прообщались мы практически всё лето.

Хотите верьте, хотите нет, но я не испытывал никаких романтических чувств к Лиане. Ни разу даже в мыслях не промелькнула возможность каких-то там отношений. Я всегда искренне считал, что дружба между мужчиной и женщиной не существует, и именно это лето разбило моё убеждение. Мы общались абсолютно по-дружески, и ни с чьей стороны не было и намёка на флирт. Какие могли быть причины? Мы оба только вышли из отношений, и скорее всего, эмоционально были опустошены для возникновения новых романтических чувств.

В сентябре мы перестали плотно общаться. У меня работа, у Лианы учёба. Каждый из нас погряз в осенних хлопотах, было уже не до тусовок. В октябре мне по работе с моим другом (с которым мы и познакомились с девочками в июне) нужно было полететь на неделю в командировку в Дубай. Мы сняли большие 3-хкомнатные апарты с двумя большими спальнями. На последний командировочный день в Дубае у моего друга выпадал день рождения, и я подумал: может, нам пригласить девчонок?

– Ты уверен? – спрашивает меня друг.

– Ну да, – отвечаю я.

– Зачем? – снова спрашивает мой друг

– Ну будет веселей. Они хорошие, будем просить их готовить завтраки, если что, – ответил я.

– Хорошая идея, – поддержал меня друг.

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Отметим, что до свадьбы отношения Арсения и Лианы пережили проверку непростым этапом: в декабре прошлого года пара попала в аварию на автомобиле Mercedes, которым управляла Лиана. Машину занесло, она врезалась в отбойник: Волкова сломала руку, Шульгину пришлось зашивать губу. Но, как мы видим, эта ситуация пару только сблизила.